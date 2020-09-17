Terör saldırısında gazi olan Albay Demiral'a övünç madalyası takdim edildi
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Terör saldırısında gazi olan Albay Demiral'a övünç madalyası takdim edildi

Bilgöl'de yaşanan terör saldırısında yaralanarak gazi olan Albay Erdinç Demiral'a düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Terör saldırısında gazi olan Albay Demiral'a övünç madalyası takdim edildi
17.09.2020 19:19 | Son Güncelleme: 17.09.2020 19:23

Bilgöl'de yaşanan terör saldırısında yaralanarak gazi olan Albay Erdinç Demiral'a düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Karabük Polisevinde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih törende, 2015 yılında Bingöl ili Karlıova İlçesi İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaparken BTÖ mensuplarınca düzenlenen EYP saldırısı sonucu yaralanarak Gazi olan Jan. Gazi Albay Erdinç Demiral'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" tevcih eden Vali Gürel, "Devletimizin ve milletimizin bir vefa sembolü olarak sizlere takdim edeceğimiz madalya ve beratın nesilden nesile gururla, kıvançla aktarılmasını temenni ediyorum. "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" hayırlı olsun, aileniz ile birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum." dedi.

Törene Karabük Valisi Fuat Gürel'in yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Gökay Yıldız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Genel Meclis üyeleri, Gazi ve Şehit Aileleri Dernek Başkanları ve üyelerinin katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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