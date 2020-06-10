Terör saldırısında 30 yıl önce katledilen 27 kişi anıldı
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Terör saldırısında 30 yıl önce katledilen 27 kişi anıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyünde 30 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 27 kişi için anma töreni yapıldı.

Terör saldırısında 30 yıl önce katledilen 27 kişi anıldı
10.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:39

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyünde 30 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 27 kişi için anma töreni yapıldı.

Çevrimli köyünde terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da yapılan saldırıda yaşamını yitiren 12'si çocuk 7'si kadın 27 kişi için köy mezarlığında gerçekleştirilen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ankara'da yaşayan ve tören için köye gelen Salih Yıldız, 30 yıl önce yapılan katliamı bugün olmuş gibi hatırladığını söyledi.

"27 köylüyü akrabamızı yakarak tarayarak katlettiler. Bunların içinde çocuk, yaşlı ve hamile kadınlar da vardı. Allah hakkımızı bırakmasın." diyen Yıldız, bu vahşeti çocuklarına, torunlarına aktaracaklarını bildirdi.

Törene, Kaymakam Dr. Serhat Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Kalkan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı, İlçe Müftüsü Can Uyguner Gülseven ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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