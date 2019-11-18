Terör saldırısına uğrayan Taşlıca köyünde telafi eğitimi başladı

18.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 18.11.2019 13:15

Suriye'de yuvalanan PKK/YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu 2 kişinin şehit olduğu ve 12 kişinin yaralandığı Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca köyünde telafi eğitimi başladı. Terör mağduru çocukları Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam okullarında ziyaret etti.

Barış Pınarı Harekatı sırasında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sivil yerleşim alanları PKK/YPG'li teröristlerin hedefi haline gelmişti. Kızıltepe'nin Suriye sınırına yakın 27 köy okulunda eğitime ara verilmişti. Terör örgütünün havanlı saldırısına uğrayan ve 2 kişinin şehit olduğu 12 şişinin yaralandığı Taşlıca köyün ortaokulu ve ilkokulunda telafi eğitimleri başladı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan öğrencileri ziyaret etti. Kaymakam Çam, öğrencilere eğitim hayatında başarılar diledi.

Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Hüseyin Çam, "Ülkemizde ilk defa karnesiz ara tatil dönemi başladı. Tabi ilçemizde bu Suriye sınırındaki hareket kaynaklı bu bölgeye havan saldırıları oldu. Burada iki vatandaşımız şehit olmuş ve yaralımız vardı. Devlet olarak yavrularımızın can güvenliği en önemli hususumuz olduğu için bu bölgede okulları tatil etmiştik. Bu ara dönemden istifade ederek yavrularımızın eğitimden eksik kalmaması için bir haftalık telafi eğitime girdik. Bugün itibari il Pazartesiden Cumaya kadar tüm öğretmen ve idarecilerimiz ve öğrencilerimiz bu tatil sürecini eğitimden eksik kalan süreyi bir haftalık süre içerisinde tamamlayıp yavrularımızın bu eksiklerini gidermek istiyoruz. İnşallah devletimizin kararlığıyla bu tarz üzücü olaylar söz konusu olmayacaktır. Bizde sosyal devlet olarak aynı zamanda yerelde Kızıltepe Belediyesi ve Kızıltepe Kaymakamlığı olarak bu yavrularımızın hem sosyal hayata adaptasyonunu sağlayabilmek hem de eğitimdeki istek ve arzularını yerine getirebilme noktasında bütün kurumlarımızca var gücümüzle çalışacağız" dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Civan Koşar da, "Çok iyi oldu çünkü biz çok geride kalmıştık. Arkadaşlarımız 4'üncü üniteye geçmişti, biz iki deydik. Bizim için çok iyi oldu" diye konuştu.

8'inci sınıf öğrencisi Sedef Karadeniz de, "Taşlıca Ortaokulunda okuyorum. İyi ki başladı çünkü biz konularımızdan çok geri kalmıştık. Bu sayede biz de diğer arkadaşlarımız gibi konularımızda ilerleyebileceğiz. Bomba anında çok korktuk. Mahallece hepimiz ana caddeye koşmak zorunda kaldık. Canımızı çok zor kurtardık. Şehit verdik, yaralı çoktu. Büyük bir kayıp yaşadık" şeklinde konuştu.

(Selman Güneş/İHA)

Kaynak: İHA