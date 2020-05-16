Terör saldırısına ilişkin soruşturmada bir şüpheli tutuklandı Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Çağlayan-Karatuş köy yolunda 13 Mayıs'ta meydana gelen ve bir jandarma personelinin hafif yaralandığı terör olayı ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden U.Y. ve F.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Erzincan Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden U.Y, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi. Kaynak: AA