Terör saldırısı "Vefa" gönüllülerini engelleyemedi
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Terör saldırısı "Vefa" gönüllülerini engelleyemedi

Van'ın Özalp ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtan arkadaşları PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, arkadaşlarının yarım bıraktığı görevi özveriyle yerine getiriyor.

Terör saldırısı
18.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:08

Van'ın Özalp ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtan arkadaşları PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, arkadaşlarının yarım bıraktığı görevi özveriyle yerine getiriyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele süreci başladığı günden bu yana Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Türkiye'nin her bir köşesinde olduğu gibi Van'da da çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin de yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, gıda kolisinden temel ihtiyaçlara, maskeden maaş ödemelerine kadar birçok hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor.

Van'ın Özalp ilçesindeki çalışmalar esnasında kısa süre önce terör saldırısına maruz kalan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, her şeye rağmen ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmaya gayret gösteriyor.

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını götürmekte tereddüt etmiyoruz ve etmeyeceğiz"

Özalp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personel şefi Yaver Akgül, AA muhabirine, tüm engellemelere rağmen yardım çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Saldırının gerçekleştiği gün aynı ekiple bölgede yardım dağıttıklarını, kendilerinin erken çıktığını diğer ekibin de arkalarından geldiğini anlatan Akgül, şöyle konuştu:

"Onlar ne yaparsa yapsın biz yardımlarımızı götürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını götürmekte tereddüt etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Çünkü bizim yaptığımız iş insani bir görevdir. İnsanlarımız, devletimiz zor zamanlardan geçiyor. Elimizi, gövdemizi taşın altına koyma vaktinin geldiğini biliyoruz. Bu sorumluluğun da bilincindeyiz. Bunu yapmaya da devam edeceğiz. Özalp Kaymakamlığı, belediyesi, müftülük, jandarma ve emniyet olarak koordineli bir şekilde vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bu yönde vatandaş hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Vatandaşımız herhangi bir tereddüt yaşamasın, ulaştıkları birimler özverili bir şekilde ve zamanında o ihtiyacı gideriyor."

Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü Mustafa Sarkır da devletin imkanlarının Vefa Sosyal Destek grupları tarafından vatandaşların ayağına götürüldüğünü ifade etti.

Tamamen gönüllük esasına dayalı olan bu ekipte polis, asker, sağlıkçı, memur, imam ve birçok kurumdan görevlinin olduğunu vurgulayan Sarkır, şunları kaydetti:

"Ekipler gönüllülük esasıyla vatandaşın ayağına devletin imkanlarını götürüyor. Devletimizden büyük yardımlar fazlasıyla gelmekte ve yerinde vatandaşlara ulaştırılmakta. Başımıza bir olay geldi fakat bizi bundan geri bıraktıramayacaklar. Biz bu bayrağı en ileriye taşımaya devam edeceğiz. Korkmuyoruz, her türlü yardımı Allah'ın izniyle ihtiyaç sahiplerine götüreceğiz, ulaştırmaya devam edeceğiz."

Vatandaşlar da ihtiyaçlarını karşılayan ekiplere teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda belediye çalışanı Yıldırım Demir ile Kinyaz Karalıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken belediye çalışanı Taner Temizel de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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