Terör saldırısı sonucu şehit olan Veli Kabalay için Iğdır'da mevlit
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Terör saldırısı sonucu şehit olan Veli Kabalay için Iğdır'da mevlit

Terör saldırısı sonucu şehit olan Veli Kabalay için Iğdır'da mevlit
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan üs bölgesinde hain terör saldırısı sonucu Şehit düşen Veli Kabalay için Iğdır Ulu Camii'nde Mevlit ve Hatim duası programı yapıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan üs bölgesinde hain terör saldırısı sonucu Şehit düşen Veli Kabalay için Iğdır Ulu Camii'nde Mevlit ve Hatim duası programı yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırına çekilen güvenlik duvarında nöbet bekleyen özel hareket polislerine PKK'lı teröristlerce roketli ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş ve saldırı sonucu özel hareket polisi Veli Kabalay şehit olmuş 3 özel hareket polisi ise yaralanmıştı.

Bugün Iğdır Ulu Camii'nde düzenlenen programla şehit Veli Kabalay için Mevlit ve hatim duası programı düzenlendi. Cuma namazı öncesi düzenlenen programa Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Iğdır İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca emniyet personelleri tarafından namaz sonrası vatandaşlara meyve suyu, kek ve kolonya ikramında bulunuldu. - IĞDIR

Terör saldırısı sonucu şehit olan Veli Kabalay için Iğdır'da mevlit
Terör saldırısı sonucu şehit olan Veli Kabalay için Iğdır'da mevlit
Terör saldırısı sonucu şehit olan Veli Kabalay için Iğdır'da mevlit
Terör saldırısı sonucu şehit olan Veli Kabalay için Iğdır'da mevlit
Terör saldırısı sonucu şehit olan Veli Kabalay için Iğdır'da mevlit
Terör saldırısı sonucu şehit olan Veli Kabalay için Iğdır'da mevlit
Terör saldırısı sonucu şehit olan Veli Kabalay için Iğdır'da mevlit

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Adnan Menderes
Magazin Hadise Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Terör saldırısı sonucu şehit olan Veli Kabalay için Iğdır'da mevlit - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 15:23:41. #1.16#

title