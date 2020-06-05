Terör saldırısı olayıyla ilgili tutuklu sayısı 5'e çıktı
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Terör saldırısı olayıyla ilgili tutuklu sayısı 5'e çıktı

Terör saldırısı olayıyla ilgili tutuklu sayısı 5'e çıktı Erzincan'ın Çağlayan beldesi yakınlarında meydana gelen terör saldırısıyla ilgili tutuklu sayısı 5'e çıktı.

05.06.2020 09:20 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:24

Terör saldırısı olayıyla ilgili tutuklu sayısı 5'e çıktı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan beldesi yakınlarında meydana gelen terör saldırısıyla ilgili tutuklu sayısı 5'e çıktı.

13 Mayıs 2020 tarihinde saat 16.10 sıralarında transit marka araçla merkez ilçe Çağlayan Jandarma Karakol Komutanlığı önleyici kolluk devriyesi esnasında Çağlayan-Karatuş köyü arasında yolun sağ tarafına yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir asker hafif şekilde yaralanmıştı.

Terör saldırısının ardından başlatılan operasyon kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmaya ilişkin bu hafta başında da 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'i tutuklandı diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör saldırısına yönelik şuana kadar tutuklanan şüphelilerin sayısı toplamda 5'e yükseldi.

Terör saldırısı olayıyla ilgili tutuklu sayısı 5'e çıktı

Kaynak: İHA

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