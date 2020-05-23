- Terör saldırısı olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
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- Terör saldırısı olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

- Terör saldırısı olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı Erzincan'ın Çağlayan beldesi yakınlarında 10 gün önce meydana gelen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

23.05.2020 08:46 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:51

- Terör saldırısı olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan beldesi yakınlarında 10 gün önce meydana gelen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

13 Mayıs 2020 tarihinde saat 16.10 sıralarında transit marka araçla merkez ilçe Çağlayan Jandarma Karakol Komutanlığı önleyici kolluk devriyesi esnasında Çağlayan-Karatuş köyü arasında yolun sağ tarafına yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir asker hafif şekilde yaralanmıştı.

Terör saldırısının ardından başlatılan operasyon kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Terör saldırısı olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

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