- Terör saldırısı olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı - Terör saldırısı olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı Erzincan'ın Çağlayan beldesi yakınlarında 10 gün önce meydana gelen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

- Terör saldırısı olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan beldesi yakınlarında 10 gün önce meydana gelen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 13 Mayıs 2020 tarihinde saat 16.10 sıralarında transit marka araçla merkez ilçe Çağlayan Jandarma Karakol Komutanlığı önleyici kolluk devriyesi esnasında Çağlayan-Karatuş köyü arasında yolun sağ tarafına yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir asker hafif şekilde yaralanmıştı. Terör saldırısının ardından başlatılan operasyon kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: İHA