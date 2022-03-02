Terör saldırılarındaki ölüm oranları en çok Mozambik'te düştü - Haberler

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Terör saldırılarındaki ölüm oranları en çok Mozambik'te düştü

AA, Gökhan Kavak - Güncel
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Terör saldırılarındaki ölüm oranları en çok Mozambik'te düştü

Dünya genelindeki terör saldırılarında ölüm oranlarındaki en fazla düşüşün Mozambik'te kaydedildiği bildirildi.

Dünya genelindeki terör saldırılarında ölüm oranlarındaki en fazla düşüşün Mozambik'te kaydedildiği bildirildi.

Küresel Terörizm Endeksi 2022 raporuna göre, Hint Okyanusu'ndaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te terör saldırılarında 2020'de 507 kişi hayatını kaybederken, 2021'de bu sayı 93'e geriledi.

Terör saldırılarında ölüm oranlardaki düşüşün Ensar'us Sunna terör örgütüne karşı yürütülen başarılı mücadelenin sonucu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu rakamla Mozambik, terör saldırılarındaki ölüm oranlarında 2017'den bu yana en düşük rakamı kaydetti.

800 binden fazla kişi yerinden oldu

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Mozambik, Terörizm, Afrika, Terör, Güncel, Haberler

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