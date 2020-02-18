Terör propagandasına 6 gözaltı
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Terör propagandasına 6 gözaltı

Iğdır'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

18.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:58
Terör propagandasına 6 gözaltı

'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.


Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Tuzluca ve merkez ilçede düzenlenen operasyonda 6 şahıs ikametlerinde yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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