Terör propagandasına 12 gözaltı
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Terör propagandasına 12 gözaltı

Iğdır'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:28
Terör propagandasına 12 gözaltı

'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.


Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 12 şahsı operasyon ile gözaltına aldı.


İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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