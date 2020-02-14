Terör propagandasına 12 gözaltı
Iğdır'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 12 şahsı operasyon ile gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - IĞDIR