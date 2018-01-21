Zeytin Dalı Harekatı ile İlgili Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapanlara Soruşturma
Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıkları, sosyal medyada Zeytin Dalı harekatı ile ilgili PKK lehine propaganda yapanlara yönelik soruşturma başlattı.
Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili, sosyal medyada PKK lehine propaganda yapan ve gerçek dışı bilgi paylaşanlara yönelik soruşturma başlatıldı.
YAKIN TAKİBE ALINDILAR
TSK'nın, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapanlar takibe alındı.
Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıklarının yaptığı çalışmaların ardından terör ve terör örgütleri lehine paylaşımlarda bulunanlar ile harekatla ilgili gerçek dışı bilgileri aktaranlara yönelik soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLAR DA İNCELENİYOR
Başsavcılıklar, Afrin'de çekildiği ileri sürülen ve gerçeği yansıtmayan fotoğraf paylaşımlarını da incelemeye aldı.
Van Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının Zeytin Dalı Harekatına yönelik sosyal medyada başlatılan kirli propagandada kullanılan ve 2016'da çekilen yaralı çocuk fotoğrafı paylaşımı da başsavcılıkların yürüttükleri soruşturma arasında yer aldı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Muş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ise bir kişi gözaltına alındı.
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Afrin kolay yurulacak lokma degilCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Öncellikle Tüm Askerlerimize Allah Yar ve Yardimciniz Olsun Diyorum Tüm Kalbimiz Sizinle Aslanlar Hicbirinize Zarar gelmeden dönün insallah . Icerdeki ne kadar Hain Türkiye karsiti varsa bir an evel Temizlenir''de Disardaki Hainler''de Ayaklarini ona göre denk alirlar ! Operasyon cok yerinde ve dogru bir karar . Dualarimiz Sizinle Aslanlar !Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Terör ü destekleyen PKK lıların neden acaba mal varlıklarına devlet tarafından el konmuyor hainlerin mal varlıklarına el koyun, devlet kurumlarında beslenen lerin görevlerine son verin yeterCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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içerdeki hainleri toplayın rahat edelimCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır