Terör propagandası yapanlara operasyon: 4 gözaltı

07.11.2019 09:15 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:15

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te polis, sosyal medya hesapları üzerinden 4 kişinin terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti. Yapılan operasyon ile yakalanan 4 kişi adli makamlara çıkarıldı. Şahıslardan 2'si tutuklanırken, diğer 2'si ise hakkında ise adli kontrol kararı uygulanarak yurt dışı yasağı konuldu.

(İHA)

Kaynak: İHA