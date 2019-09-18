Terör propagandası yapan şahıs yakalandı

Terör propagandası yapan şahıs yakalandı

Malatya'da terör örgüt PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

18.09.2019 14:32
Terör propagandası yapan şahıs yakalandı

Malatya'da terör örgüt PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen şahıs, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.