Terör propagandası yapan kişi tutuklandı
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Terör propagandası yapan kişi tutuklandı

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gereçkesiyle gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terör propagandası yapan kişi tutuklandı
01.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:31

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gereçkesiyle gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden HTŞ terör örgütü propagandası yapan şahıs gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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