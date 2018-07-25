Terör Propagandası Yapan Alman Vatandaşı Tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan bir Alman vatandaşı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Arsuz ilçesinde Alman vatandaşı Dennis E., sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesi ile evinde yakalanarak gözaltına alındı. İskenderun Terörle Mücadele Büro Amirliğinde sorgulanan ve aynı gün işlemleri tamamlanarak İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Dennis E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

(Adem Karagöz - Mustafa Mert/İHA)