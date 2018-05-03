Terör Propagandası Yapan 5 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı saptanan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü ile örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 4'ü hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - GAZİANTEP