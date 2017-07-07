Terör Propagandası Yapan 3 Kişi ile Fetö Şüphelisine Gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde FETÖ şüphelisi bir kişi ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği Ekipleri (TEM), sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası iddiasıyla yaptıkları tespit edilen C.F, İ.D., ile Ş.D. isimli şahısları adreslerinde gözaltına aldı. Ayrıca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında da FETÖ'ye bağlı eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yapan Ş.T. isimli şahıs da Adana'daki evinde gözaltına alınarak Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - ANTALYA