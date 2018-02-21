Terör Propagandası İddiası

Samsun'da Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarla terör örgütlerinin propagandasını yapanlara ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu işleyenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan Y.Ö, M.Ç. ve G.K. ile HDP Samsun il yönetim kurulu üyeleri Zeki Alaca ve Seçkin Kır, HDP Alaçam ilçe yönetim kurulu üyesi H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Kır ve Alaca, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlılar, 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.