Terör Örgütünün Vatansız Bıraktığı Çocuklar

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve terör örgütü PYD/PKK'nın baskıları nedeniyle evlerine dönemeyen Suriyelilerin çocukları, ülkelerini ailelerinden dinleyerek büyüyor.

Suriye'nin daha çok Halep kentine bağlı Ayn el Arap (Kobani) ve Münbiç gibi ilçelerindeki çatışmalardan kaçan, çoğunluğu Kürtlerden oluşan yaklaşık 11 bin sığınmacı çocuk, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) oluşturulan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor.

Yaklaşık 7 bin çocuğun eğitime devam ettiği çadır kentte ülkelerinden uzakta büyümek zorunda kalan minikler, kendileri için oluşturulan oyun alanlarında vakit geçiriyor.

Sağlanan imkanlar sayesinde yüzleri gülen çocukların yaşadıkları ise savaşın acımasızlığını gözler önüne seriyor. Sığınmacı çocuklar, ülkelerinden ayrılmanın üzüntüsünü yüreklerinde hissediyor.

Suriyeli minikler, memleketlerinde çatışma olmamasına rağmen, terör örgütü PYD/PKK'nın bölgede uyguladığı baskılar nedeniyle bir yanları eksik, vatan özlemiyle büyüyor.

Savaş mağduru yüzlerce çocuk dile getiremese de ülkesine döneceği günün hayalini kuruyor.

Çadır kentte 4'üncü sınıfa devam eden 10 yaşındaki Zozan Habeş, uzun süredir burada olduklarını ve doğduğu yerleri hatırlamadığını ifade etti. Ailesinin kendisine ülkesini anlattığını belirten küçük kız, çadır kentte mutlu olduğunu ama Kobani'yi de çok merak ettiğini anlattı.

Yaklaşık 4 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye gelen 12 yaşındaki Zergan Ahmed de burada okula gittiğini ve futbolcu olmak istediğini dile getirerek, Suriye'de savaşın biteceğine inandığını kaydetti.