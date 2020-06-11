Terör örgütünün sözde 'zindan' yapılanmasına darbe: 22 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Terör örgütünün sözde 'zindan' yapılanmasına darbe: 22 gözaltı

Terör örgütünün sözde 'zindan' yapılanmasına darbe: 22 gözaltı Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'zindan' yapılanması olarak nitelendirdiği cezaevi iç, dış koordinasyon oluşumuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

11.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:58

Terör örgütünün sözde 'zindan' yapılanmasına darbe: 22 gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'zindan' yapılanması olarak nitelendirdiği cezaevi iç, dış koordinasyon oluşumuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik olarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. PKK/KCK terör örgütünün sözde zindan yapılanması olarak nitelendirdiği cezaevi iç, dış koordinasyon yapılanması ile ilgili sorumlu, üye olarak eylem ve faaliyetlerde bulundukları şeklinde haklarında bilgiler elde edilen şahıslara yönelik, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 Haziran Diyarbakır merkezli toplam 2 ilde 36 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda, 1 adet tabanca, 1 adet yarı otomatik tüfek ve buna ait 51 adet fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Terör örgütünün sözde 'zindan' yapılanmasına darbe: 22 gözaltı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Haber
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
İşte Bakan Koca'nın 'Vakalarda kısmi artış var' dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri hayrete düşürüyor
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Berat Albayrak Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akalın Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Okan Buruk Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Terör örgütünün sözde 'zindan' yapılanmasına darbe: 22 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 10:13:54. #1.15#
title