Terör örgütünün sözde asayiş yapılanmasındaki isim İzmir'de yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Terör örgütünün sözde asayiş yapılanmasındaki isim İzmir'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Terör örgütünün sözde asayiş yapılanmasındaki isim İzmir'de yakalandı

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü YPG'nin Afrin şehri sözde asayiş yapılanmasında bulunan bir kişi ile beraber PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı.

Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar
Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar
Teröre büyük darbe! FETÖ ve PKK üyelerinden 377 kişinin mal varlıkları donduruldu
Teröre büyük darbe! FETÖ ve PKK üyelerinden 377 kişinin mal varlıkları donduruldu

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü YPG'nin Afrin şehri sözde asayiş yapılanmasında bulunan bir kişi ile beraber PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM (Terörle Mücadele) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Bölge Başkanlığının desteği ile PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 4 şüphelinin ilde bulundukları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlediği farklı adreslere gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen M.A., YPG Afrin sözde asayiş yapılanmasında bulunan H.B. ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan Y.T. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Terör örgütünün sözde asayiş yapılanmasındaki isim İzmir'de yakalandı
Terör örgütünün sözde asayiş yapılanmasındaki isim İzmir'de yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Cenk Tosun Hakan Kutlu Şenol Güneş Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Terör örgütünün sözde asayiş yapılanmasındaki isim İzmir'de yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 14:09:50. #1.16#
title