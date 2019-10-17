Terör örgütünün kış üslenmesine fırsat verilmiyor

17.10.2019 11:58

İçişleri Bakanlığından, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen sonbahar-kış operasyonlarında, 118 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK'nın kış üslenmesini engellenmeye yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, duyarlı vatandaşların da desteğiyle yapılan İçişleri Bakanlığı koordinesindeki Terörle Mücadele Harekatı'yla örgütün kış üslenmesine fırsat verilmedi. Operasyonlarda, teröristlerin kullandığı çok sayıda mağara, sığınak ve barınak imha edildi.

PKK'ya yönelik artarak devam eden operasyonlar kapsamında, bugüne kadar 118 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'ın Övüncük bölgesi başta olmak üzere Siirt-Herekol, Bingöl-Ortaçanak, Diyarbakır-Görese, Tunceli-Kutu Deresi, Bitlis-Sehi, Hatay-Amanoslar, Muş-Şenyayla, Şırnak-Bestler Dereler ve Faraşin bölgelerindeki operasyonlarda, 130 uzun namlulu silah, 180 el bombası, 17 bin 871 mühimmat, 27 ton 534 kilo patlayıcı madde, 10 roketatar, 232 roketatar mühimmatı ve çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA