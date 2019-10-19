19.10.2019 16:44

Terör örgütünün "kimyasal bomba" yalanı madde madde böyle boşa çıkarıldı

ANKARA - Terör örgütünün "Türk Ordusu Beyaz Fosfor bombası kullanıyor" yalanı, uzman kişilerin değerlendirmesi ve görüntüler üzerinden yapılan analizlerle bir kez daha boşa çıkarıldı.

Görüntüler incelendiğinde ve yapılan değerlendirmelerde şu sonuçlara ulaşıldı:

1- Üzeri yanık bir çocuk, beyaz fosfor bombasına maruz kaldığı iddiasıyla hastane de önce görüntü çekip, olayı anlatan kişiye poz veriyor. Daha sonra görüntüyü çeken kişi çocuğa "Ağla" diyerek komut veriyor ve çocuk ağlamaya başlıyor. 2- Beyaz Fosfor Bombasına maruz kalan kişide bombanın etkileri nasıl olur?

- Beyaz Fosfor, diğer kimyasallar kadar yakıcı değil, esasında solunum yollarına etki eden bir kimyasaldır. Öncelikle gözlerde sulantı, yanma ve kör olma gibi etki gösterir. Solunum yollarında boğulma, akciğerde hırıltı, göğüste ağır, bulantı ve kusma, akciğerde ödem, oksijen yetersizliği ve kalp durması..

-Olası bir kimyasal saldırıda çocuğun ayakta bile duramaması gerekiyor. Eğer şiddetli bir beyaz fosfor bombasına maruz kalmış olunursa ancak o zaman ciltte tahriş, kızarıklık, yanık ve kabarma olabilir.

Videoda çocuk nefes alabiliyor, gözlerde hiçbir sıkıntı yok. Vücudu yanık ama yüzünde ve başında hiçbir şey yok.

Çocuğa müdahale eden sağlık çalışanları da eldiven ve maske takmaya gerek duymamış. Çocuğa da ilk anda solunum maskesi takılması gerekirken o da yok. Sağlık çalışanları da oyunculardan ibaret.

Kimyasal bomba konusunda uzman kişiler ve doktorların tespitine göre görseldeki çocuğun vücudu kimyasal değil, ısı yoluyla yanmış olabilir. Yüzünde hiçbir hasar olmaması, nefes alarak ağlayabilmesi, ayakta durabilmesi, sözde doktor/hemşirelerin eldivensiz ve maskesiz çalışması ve yine çocuğun solunum yollarını kurtarmak için oksijen maskesi vermemeleri bu olayın tamamen kurguya dayalı büyük bir yalan olduğunu ortaya koyuyor

Kaynak: İHA