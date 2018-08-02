Terör Örgütünün Helakı İçin Dua Etmek Önemli"

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, hacı adaylarına yönelik, "Memleketin birliği, selameti ve çocukların geleceği için yapacağınız dualar çok önemli. 11 aylık bebeği hunharca katleden bu hain terör örgütünün helakı için yapacağınız dualar çok önemli." dedi.

Bitlis Müftülüğü bahçesinde, 293 hacı adayını uğurlamak için düzenlenen törende konuşan Vali Ustaoğlu, hacı adaylarının, özlemle hasretini çektiği kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ustaoğlu, hacı adaylarının kutsal yolculuklarını güzel bir şekilde yaparak memleketlerine dönmeleri temennisinde bulundu.

Hacı adaylarından çıktıkları bu güzel yolculukta dua etmelerini isteyen Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolda dua edelim. Memleketin birliği, selameti ve çocukların geleceği için yapacağınız dualar çok önemli. 11 aylık bebeği hunharca katleden bu hain terör örgütünün helakı için yapacağınız dualar çok önemli. Ülkemizin geleceği için dua edelim. Kabe'de yapılan duaların kabul olacağını hepimiz biliyoruz. Oralarda ülkemizin birlik ve beraberliği açısından yapacağınız dualar çok çok önemli. İnşallah sizler de Kabe ve Arafat'a çıktığınızda şeytan taşlarken ve en önemlisi de Peygamberimizi ziyaret ederken yapacağınız dualar çok çok önemli."

Konuşmanın ardından 293 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.