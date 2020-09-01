Terör örgütünün 'hacker'larına operasyon: 21 gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Terör örgütünün 'hacker'larına operasyon: 21 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK adına siber saldırılarla örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Terör örgütünün 'hacker'larına operasyon: 21 gözaltı kararı
01.09.2020 11:36 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:40

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK adına siber saldırılarla örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 17 ilde operasyon başlatıldı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK içinde, örgütün talimatıyla faaliyet yürüten 'Mezopotamia Hackers' isimli örgüt grubuna yönelik çalışma başlatıldı. Araştırma sonucu gruba mensup şüphelilerin, 81 ilde 411 kamu kurum ve kuruluşu ile 14 bin 271 tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi. Örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Beren Saat Deniz Akkaya Mustafa Sandal
Spor Sinan Gümüş Nihat Özdemir Mauricio Lemos Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş İzmir Eylül Türk Lirası
Şu an buradasınız: Terör örgütünün 'hacker'larına operasyon: 21 gözaltı kararı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 11:40:33. #1.14#
title