Terör Örgütünün Genelevleri

Güvenlik güçlerine teslim olan A.T. adlı kadın terörist verdiği ifadede, 17 yaşındayken ailesi ile beraber yaşadığı mezrada örgütteki teröristlere kanarak PKK'nın ağına düştüğünü, gerçeği gördüğünde çok geç olduğunu, erkek teröristler tarafından defalarca kullanıldığını, kendisi gibi örgütün yalanlarına kapılarak bataklığa sürüklenen birçok kız olduğunu belirtti.

Kendi gibi daha nicelerinin dağ genelevlerinde kullanıldığını ifade eden terörist, örgütün büyük kayıplar vermesinden sonra eleman bulmakta zorlandığını, katılımların çok azaldığını, yaşanan bu tür rezaletler nedeniyle de kaçışların çok arttığını söyledi.

PKK insanlıktan ve ahlaktan yoksun bir terör örgütü

Örgüt içindeki insanlık dışı uygulamaları ifadesinde anlatan bir başka kadın terörist ise önce Mahmur Kampı'nda, sonrasında Kandildeki kamplarda bir yıl kaldığını örgütten kaçmak istediğini ama ayrılmak isteyen genç kızları genelevlerde çalıştırdıklarını duyduğunu bu nedenle kaçmaya cesaret edemediğini, kaçma planlarını sürekli ertelediğini ancak yıllar sonra ailesinin de yardımıyla örgütten kurtulabildiğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA