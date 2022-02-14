Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı - Haberler
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Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre ve Silopi ilçelerinde terör örgütünün gençlik yapılanması YPS'ye yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre ve Silopi ilçelerinde terör örgütünün gençlik yapılanması YPS'ye yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla kent merkezi, Cizre ve Silopi ilçelerinde sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) ve Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Gençlik Yapılanması, Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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