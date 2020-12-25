Terör örgütünün geçiş güzergahında drone destekli operasyon

Sivas'ın Divriği ilçesinde terör örgütünün geçmişte geçiş güzergahı olarak kullandığı bölgelerde drone destekli operasyon gerçekleştirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından Divriği ilçesi Delidağ Bölgesi'nde, Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Bekir Pehlivan operasyonu gerçekleştirildi. Arama-tarama faaliyetini kapsayan operasyonda 3 komanda timi görev aldı. Karlı zemindeki operasyon havadan drone ile desteklendi. Operasyonda herhangi bir unsura rastlanılmadı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı