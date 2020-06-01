Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi
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Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Batman'da düzenlenen operasyonda terör örgütünün cephaneliğinin ele geçirildiğini bildirdi.

01.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:16

İçişleri Bakanlığı, Batman'da düzenlenen operasyonda terör örgütünün cephaneliğinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmatın gizlendiği bilgisi üzerine Kozluk ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda kayalıkların altına saklanmış çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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