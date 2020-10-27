Terör örgütünün bombalı saldırı üssü Menbiç

HATAY'da dün gece etkisiz hale getirilen iki teröristin Türkiye'ye Menbiç'ten girdiği belirlendi.

HATAY'da dün gece etkisiz hale getirilen iki teröristin Türkiye'ye Menbiç'ten girdiği belirlendi. Güvenlik uzmanlarından alınan bilgilere göre terör örgütü PKK'nin Menbiç'i, Suriye'nin kuzeyi ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı bombalı saldırılar için üs olarak kullanıyor. Terör örgütünün teröristlere canlı bomba ve bombalı saldırı eğitimlerini de Menbiç'te verdiği belirtiliyor.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Rusya, Menbiç'te terör örgütü PKK'nın varlığını sürdürmesine izin vermeyeceği açıklamıştı. Hatay'da şehir merkezinde etkisiz hale getirilen iki teröristle ilgili Menbiç'den 'paramotor' adı verilen araçla Amanoslar'a geçtikleri belirlendi. Güvenlik uzmanları ve bölge kaynaklarının DHA muhabirine verdiği bilgilere göre, terör örgütü PKK, Menbiç'i, bombalı saldırıları ve teröristlerin eğitimi için üs olarak kullanıyor.

CANLI BOMBALAR TÜNELLERDEN GEÇİYORTerör örgütü Menbiç'ten Suriye'nin kuzeyinde Afrin ve Tel Abyad'da gerçekleştirdiği, onlarca sivilin yaşamını yitirdiği saldırılarda kullanılan bombalı araçları gönderiyor. Terör örgütü Türkiye'de gerçekleştirmeyi hedeflediği bombalı saldırılar için de mühimmat ve teröristleri Menbiç'te hazırlıyor. Terör örgütünün Menbiç'te oldukça rahat hareket ettiğini belirten güvenlik uzmanları, kuzeydeki Sajur Nehri üzerinden Cerablus'a giden çok sayıda terör tüneli olduğunu bildirdi. Bu tünellerden terör saldırıları için sızmalar yapıldığını belirten güvenlik uzmanları, teröristlerin Türkiye'nin SİHA ve İHA'larından kaçınmak için her yolu denedikleri belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ SIKIŞTI İNTİHAR SALDISI PLANLADI

Güvenlik uzmanları, terör örgütü PKK'nın Türkiye'de uzun zamandır saldırı gerçekleştiremediği, bu durumun örgüt içinde de sorgulandığı ve bu nedenle intihar saldırısı planladığı değerlendirmesi yaptı. PKK terör örgütünün Türkiye'de sansasyonel bir eylem için hazırlıkları olduğunun istihbari olarak bilinmesi ve güvenlik birimlerinin teyakkuzda olması nedeniyle, bu saldırının da önlendiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı