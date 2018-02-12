Terör Örgütünün Ağır Kayıplar Verdiğini Kanıtlayan 2 Fotoğraf! 34 Terörist de Öldürüldü
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Terör Örgütünün Ağır Kayıplar Verdiğini Kanıtlayan 2 Fotoğraf! 34 Terörist de Öldürüldü

Burseya Dağı'nda etkisiz hale getirilen teröristtin çantasından çıkan iki fotoğraf, terör örgütü YPG'nin ağır kayıplar verdiğini kanıtlıyor. İki fotoğraftaki 34 teröristin tamamı öldürüldü.

Mehmetçik Afrin'i teröristlere dar ediyor. Burseya Dağı'nda ele geçen bu iki fotoğraftaki teröristlerin tümünün öldürüldüğü ileri sürüldü.

TERÖRİSTTEN ÇIKAN FOTOĞRAF HER ŞEYİ KANITLIYOR

Mehmetçik Afrin ve çevresini teröristlerden temizlemeye devam ediyor. Havadan ve karadan süren operasyonlarda teröristler ağır kayıp verip kaçıyor. Sabah Gazetesi'nden Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, Mehmetçiğin Türk bayrağını diktiği Burseya Dağı'nda bir teröriste ait sırt çantasından çıkan USB bellekteki fotoğraf, teröristlerin verdiği ağır kayıpların da kanıtı gibi.

20'Sİ KADIN 34 TERÖRİSTİN TAMAMI ÖLDÜRÜLDÜ

Türk İstihbarat birimleri, sağ yakalanan PKK/ KCK/PYD-YPG'li teröristler ile yerel kaynaklarından aldığı bilgilerle bu 2 fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı. İki fotoğrafta yer alan 20'si kadın 34 teröristin tamamının öldürüldüğü iddia edildi.

ÖLDÜRÜLEN ERKEK TERÖRİSTLER

    1. İsa Dilbirin
    2. Dijwar Cernaf
    3. Hesen Derazor
    4. Şivan Serakaniye
    5. Ebdulrahman Tamine
    6. Rezan Zeydan
    7. Delil Şivan
    8. Sorej Dirbesiye
    9. Hoğir Enteriye
    10. Berkel Elzen
    11. Zalid Feysel
    12. Mihemmed Dilğeş
    13. Serekol Masiro
    14. Berwan Dirbesiye

    ÖLDÜRÜLEN KADIN TERÖRİSTLER

    1. Asya Cudi
    2. Helin Ereb
    3. Beritan Sema
    4. Sözdar Koçer
    5. Awaz Kobane
    6. Rehşan Gewer
    7. Herekol Tekoşin
    8. Arin Deniz
    9. Deniz Demhat
    10. Sözdar Heseke
    11. Warsin Goran
    12. Vivan Ebas
    13. Ferman Awaz
    14. Aram Özgür
    15. Rozerin Çiya
    16. Mijdar Agiri
    17. Arjin Mazlum
    18. Nupella Derik
    19. Zozan Azad
    20. Beritan Rojova
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