Terör Örgütünün Ağır Kayıplar Verdiğini Kanıtlayan 2 Fotoğraf! 34 Terörist de Öldürüldü

Mehmetçik Afrin'i teröristlere dar ediyor. Burseya Dağı'nda ele geçen bu iki fotoğraftaki teröristlerin tümünün öldürüldüğü ileri sürüldü.

TERÖRİSTTEN ÇIKAN FOTOĞRAF HER ŞEYİ KANITLIYOR

Mehmetçik Afrin ve çevresini teröristlerden temizlemeye devam ediyor. Havadan ve karadan süren operasyonlarda teröristler ağır kayıp verip kaçıyor. Sabah Gazetesi'nden Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, Mehmetçiğin Türk bayrağını diktiği Burseya Dağı'nda bir teröriste ait sırt çantasından çıkan USB bellekteki fotoğraf, teröristlerin verdiği ağır kayıpların da kanıtı gibi.

20'Sİ KADIN 34 TERÖRİSTİN TAMAMI ÖLDÜRÜLDÜ

Türk İstihbarat birimleri, sağ yakalanan PKK/ KCK/PYD-YPG'li teröristler ile yerel kaynaklarından aldığı bilgilerle bu 2 fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı. İki fotoğrafta yer alan 20'si kadın 34 teröristin tamamının öldürüldüğü iddia edildi.

ÖLDÜRÜLEN ERKEK TERÖRİSTLER

İsa Dilbirin Dijwar Cernaf Hesen Derazor Şivan Serakaniye Ebdulrahman Tamine Rezan Zeydan Delil Şivan Sorej Dirbesiye Hoğir Enteriye Berkel Elzen Zalid Feysel Mihemmed Dilğeş Serekol Masiro Berwan Dirbesiye

ÖLDÜRÜLEN KADIN TERÖRİSTLER