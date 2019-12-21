Terör örgütünün acımasız yüzü bir kez daha ortaya çıktı
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Terör örgütünün acımasız yüzü bir kez daha ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da Suriyeli vatandaşların evlerinin yakıldığını bildirdi.

21.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:21
Terör örgütünün acımasız yüzü bir kez daha ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da Suriyeli vatandaşların evlerinin yakıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG'nin acımasız yüzünü, Rasulayn'da evi yakılan Suriyeli kardeşimiz anlattı: 'PKK/YPG terör örgütü bizi evlerimizden zorla attı, gece vakti döve döve evlerimizden çıkardı."

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Terör örgütünün acımasız yüzü bir kez daha ortaya çıktı
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