Terör örgütünün acımasız yüzü bir kez daha ortaya çıktı
Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da Suriyeli vatandaşların evlerinin yakıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da Suriyeli vatandaşların evlerinin yakıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG'nin acımasız yüzünü, Rasulayn'da evi yakılan Suriyeli kardeşimiz anlattı: 'PKK/YPG terör örgütü bizi evlerimizden zorla attı, gece vakti döve döve evlerimizden çıkardı." - ANKARA