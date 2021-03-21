İZMİR Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltı
Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltıİZMİR'de polis ekiplerince nevruz kutlamaları sonrası terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik övücü sloganlar attığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltı
İZMİR'de polis ekiplerince nevruz kutlamaları sonrası terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik övücü sloganlar attığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatiyla, Terörle Mücadele Şube ve İstahbarat Şube Müdürlügü ekiplerinin koordineli çalışması sonrası Gündoğdu Meydanı'nda nevruz kutlamalarının ardından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik övücü bir videonun sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonrası tespit edilen 5 şüpheli eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı