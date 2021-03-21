İZMİR Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltı
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İZMİR Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltı

21.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:11

Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltıİZMİR'de polis ekiplerince nevruz kutlamaları sonrası terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik övücü sloganlar attığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltı

İZMİR'de polis ekiplerince nevruz kutlamaları sonrası terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik övücü sloganlar attığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatiyla, Terörle Mücadele Şube ve İstahbarat Şube Müdürlügü ekiplerinin koordineli çalışması sonrası Gündoğdu Meydanı'nda nevruz kutlamalarının ardından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik övücü bir videonun sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonrası tespit edilen 5 şüpheli eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İZMİR Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltı
İZMİR Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltı
İZMİR Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltı
İZMİR Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltı
İZMİR Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltı
İZMİR Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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