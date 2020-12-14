Terör örgütüne üye olmaktan aranan kişi yakalandı
14.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:23
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Geçitli Mahallesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahsın sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı