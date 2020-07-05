Terör örgütüne para gönderen zanlı tutuklandı
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Terör örgütüne para gönderen zanlı tutuklandı

Terör örgütüne para gönderen zanlı tutuklandı Adana'da terör örgütü HTŞ'ye para gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, daha önce örgüte para göndermekten tutuklanan kişilerle irtibatlı olduğu ve o hesaplara para aktardığı öne sürüldü Adana'da terör örgütü HTŞ'ye para gönderdiği...

05.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:48

Terör örgütüne para gönderen zanlı tutuklandı

Adana'da terör örgütü HTŞ'ye para gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, daha önce örgüte para göndermekten tutuklanan kişilerle irtibatlı olduğu ve o hesaplara para aktardığı öne sürüldü

ADANA - Adana'da terör örgütü HTŞ'ye para gönderdiği ileri sürülen bir zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada Selahaddin S. isimli şahsın terör örgütüne hem kendisinin para gönderdiğini hem de Adana'da toplanan paraların terör örgütü HTŞ'ye gönderilmesini sağladığını tespit etti.

Polis bu tespitler üzerine zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yüreğir ilçesindeki evine baskın yapan polis Selahaddin S.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Daha önce HTŞ'ye para göndermekten tutuklanan zanlılarla irtibatlı olduğu ve o hesaplara para aktardığı öne sürülen zanlı ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Terör örgütüne para gönderen zanlı tutuklandı

Kaynak: İHA

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