Terör örgütüne İzmir merkezli operasyon
Terör örgütüne İzmir merkezli operasyon Aralarında avukatın da olduğu 4 şüpheli hakkında yakalama kararı İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gerçekleştirdikleri tespit edilen, biri avukat 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartırdı.
Terör örgütüne İzmir merkezli operasyon
Aralarında avukatın da olduğu 4 şüpheli hakkında yakalama kararı
İZMİR - İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gerçekleştirdikleri tespit edilen, biri avukat 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartırdı. Şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet gerçekleştirdikleri tespit edilen, aralarında bir avukatın da bulunduğu 4 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli Diyarbakır ve Mardin illerinde düğmeye bastı. 23 Haziran günü saat 06.00'da, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Aramalarda silah ve uyuşturucu madde de bulundu
Öte yandan adreslerde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi