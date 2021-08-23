Terör örgütüne finansal destek sağlayan şahıs yakalandı
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Terör örgütüne finansal destek sağlayan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Terör örgütüne finansal destek sağlayan şahıs yakalandı Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya finansal destek sağladığı gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.

- Terör örgütüne finansal destek sağlayan şahıs yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya finansal destek sağladığı gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, terörle mücadele konusunda çalışmalarını titizlikle yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çatalağaç köyünde terör örgütü PKK/KCK'ya finansal destek sağladığı tespit edilen M.Ş.Y., isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Terör örgütüne finansal destek sağlayan şahıs yakalandı
Terör örgütüne finansal destek sağlayan şahıs yakalandı
Terör örgütüne finansal destek sağlayan şahıs yakalandı
Terör örgütüne finansal destek sağlayan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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