Terör örgütüne finans desteği sağlayan şahıs tutuklandı
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Terör örgütüne finans desteği sağlayan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Terör örgütüne finans desteği sağlayan şahıs tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağlayarak, yardım yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağlayarak, yardım yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım eden ve finans desteği sağlayan Aziz D. isimli şahsın Adıyaman merkezdeki evine operasyon yaptı. Şahısın ev ve eklentilerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen Aziz D. isimli şahıs nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Terör örgütüne finans desteği sağlayan şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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