Terör örgütüne darbe üstüne darbe
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Terör örgütüne darbe üstüne darbe

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Mayıs ayındaki operasyonlarda 4'ü turuncu 8'i gri kategoride 78 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütüne darbe üstüne darbe
04.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:00

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Mayıs ayındaki operasyonlarda 4'ü turuncu 8'i gri kategoride 78 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 mayıs ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 32'si orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 866, şehirlerde ise 230 operasyon yapılmıştır. 15 Nisan - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik belirlenen 264 bölgede 5 bin 981 operasyon planlanmış olup, 2 bin 39 operasyon icra edilmiştir. Bu operasyonlarda; 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 45'i ölü, 2'si sağdır. Yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüş, terör örgütüne katılım tarihinin en düşük seviyelerine düşürülerek 2020 yılı ilk 5 ayında 16 olarak tespit edilmiştir. Kadına karşı şiddet olaylarında mayıs ayında 18 kadın yaşamını yitirmiş olup, aldığımız tedbirler ve çalışmalarımızın sonucunda geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 31 azalış göstermiştir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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