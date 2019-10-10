Terör örgütüne ait 181 hedef ateş altına alındı

10.10.2019 00:28

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile gece yarısına kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" denildi.

Kaynak: DHA