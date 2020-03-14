Terör örgütünden kaçan H.D., ikna edilerek ailesine teslim edildi
Terör örgütünden kaçan H.D., ikna edilerek ailesine teslim edildi Suriye'de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren ve terör örgütünün korkunç yüzünü görerek örgütten kaçma planları yapan H.D.
14.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:30
Terör örgütünden kaçan H.D., ikna edilerek ailesine teslim edildi
İSTANBUL - Suriye'de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren ve terör örgütünün korkunç yüzünü görerek örgütten kaçma planları yapan H.D., İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailesiyle yaptıkları görüşmeler neticesinde ikna edilerek ailesine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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