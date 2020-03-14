Terör örgütünden kaçan H.D., ikna edilerek ailesine teslim edildi Terör örgütünden kaçan H.D., ikna edilerek ailesine teslim edildi Suriye'de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren ve terör örgütünün korkunç yüzünü görerek örgütten kaçma planları yapan H.D.

Terör örgütünden kaçan H.D., ikna edilerek ailesine teslim edildi

İSTANBUL - Suriye'de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren ve terör örgütünün korkunç yüzünü görerek örgütten kaçma planları yapan H.D., İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailesiyle yaptıkları görüşmeler neticesinde ikna edilerek ailesine teslim edildi.

Kaynak: İHA