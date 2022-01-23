İkna çalışması sonucu 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu - Haberler
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İkna çalışması sonucu 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna çalışması sonucu 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığınca, yürütülen ikna çalışması sonucu, 4 PKK/KCK terör örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, yürütülen ikna çalışması sonucu, 4 PKK/KCK terör örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

1992-2016 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği öğrenildi.

Böylelikle; 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 9 oldu.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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