Terör örgütünden bölge sorumlularına 'Yalanları artırın' talimatı

Güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan ve kesintisiz devam ettirilen operasyonlar kısa sürede sonuçlarını verdi. 'Terörü kaynağında yok etme' prensibiyle başlatılan operasyonlara, Türkiye'nin yerli insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) büyük katkı sağladı. Aralarında birçok üst düzey örgüt üyesinin yer aldığı çok sayıda terörist, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. İnlerinden çıkamaz hale gelen örgüt üyeleri, aldığı ağır kayıplar sonrasında panik ve korku içinde Kandil'e yönelik tepkilerini artırdı.

Operasyonlarla köşeye sıkışan, katılım sayısı yıldan yıla azalan ve mevcut teröristleri dahi elinde tutamayan terör örgütü, çaresizliğini ve acizliğini gizlemek amacıyla paravan olarak kullandığı örgüte müzahir gruplar üzerinden gerçekleşmemiş eylemleri de sahiplenmeye başladı. Terör örgütünün lider kadroları, kurguladıkları senaryolar ile gerçekleşmemiş eylemleri gerçek gibi göstererek alt kadrodaki teröristlere örgütün başarılı olduğunu inandırmaya ve teröristleri kandırmaya devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri