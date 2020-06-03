Terör örgütünde üst düzey çözülme hız kesmiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Terör örgütünde üst düzey çözülme hız kesmiyor

İçişleri Bakanlığı, Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Şehidan Komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı teröristin Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Terör örgütünde üst düzey çözülme hız kesmiyor
03.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:20

İçişleri Bakanlığı, Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Şehidan Komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı teröristin Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda; bölücü terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları arasında çözülme hızlandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışması neticesinde; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Şehidan Komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı terörist Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 82'ye yükseldi" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
İBB'den '3 katı fiyatına cerrahi maske alımı' iddialarına ilişkin açıklama Haber
İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
İş insanına 'aşk tuzağı' kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
İş insanına "aşk tuzağı" kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 oldu, 867 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 oldu, 867 yeni vaka tespit edildi
Prof. Dr. Usluer'den ürküten koronavirüs uyarısı: Çok çabuk normalleşirsek ikinci dalga erken gelebilir
Prof. Dr. Usluer'den ürküten koronavirüs uyarısı: Çok çabuk normalleşirsek ikinci dalga erken gelebilir
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hasan Polatkan Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ozan Kabak Fatih Terim Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Terör örgütünde üst düzey çözülme hız kesmiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 20:21:13. #1.14#
title