Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor

Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4'ü kadın 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

19.09.2019 11:25
Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4'ü kadın 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.


Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan barınaklarından kaçan 4'ü kadın 6 terörist, Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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