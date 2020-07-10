Terör örgütünde çözülme devam ediyor
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Terör örgütünde çözülme devam ediyor

Terör örgütünde çözülme devam ediyor.

Terör örgütünde çözülme devam ediyor
10.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:52

Terör örgütünde çözülme devam ediyor. Bir örgüt mensubu sınır duvarlarını aşarak Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının yaptığı ikna çalışmaları neticesinde bugün bir örgüt mensubu daha teslim oldu. Sınır duvarlarını aşarak Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist ile birlikte son iki günde 6'ncı örgüt mensubunun teslim olması sağlandı. 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 101'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığının koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de çözülmenin hızlanarak devam etmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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