Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye'de ABD ordusu araçlarını taşladı (2)
Terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının ABD ordusuna ait araçları taşlaması - SESSİZ AZEZ ( AA) - Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı iddiasıyla Suriye'nin Malikiye ilçesinde ABD ordusuna ait araçları taşa tuttu.
Terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının ABD ordusuna ait araçları taşlaması - SESSİZ AZEZ ( AA) - Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı iddiasıyla Suriye'nin Malikiye ilçesinde ABD ordusuna ait araçları taşa tuttu.
Kaynak: Anadolu Ajansı