Terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulan 4 bine yakın kişinin akıbeti belirsiz
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Terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulan 4 bine yakın kişinin akıbeti belirsiz

07.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:56
Terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulan 4 bine yakın kişinin akıbeti belirsiz

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın toplam 3398 kişiyi alıkoyduğunu açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın toplam 3398 kişiyi alıkoyduğunu açıkladı.

SNHR Başkanı Fadıl Abdulgani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütün söz konusu keyfi alıkoyma ve hapsetme uygulamalarını herhangi bir suçlama olmaksızın yaptığını vurguladı.

Örgütün, tutukladığı kişileri nerede tuttuğunu açıklamadığının altını çizen Abdulgani, "Söz konusu uygulama SDG'nin genel tavrını yansıtıyor. Alıkonulan kişilerin neden alıkonulduğu belirtilmiyor. Yargı süreci ve açıklama sunulmuyor. Ailelerine bilgi verilmiyor. Bu durum Esed rejiminin uygulamalarından farksız" dedi.

SDG, son olarak cuma günü Deyrizor kentinde yaşayan Süleyman ABD Hamud'u zorla alıkoymuştu.

Cuma günü evine yapılan baskınla kaçırılan Hamud'un nereye götürüldüğü bilinmezken, ailesine herhangi bir bilgi verilmemişti.

SNHR tarafından açıklanan rakamlara göre, YPG/PKK tarafından keyfi alıkonulan ve akıbeti bilinmeyen 3398 tutuklu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Temim Hocaoğlu

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